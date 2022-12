Nový čínský velvyslanec Feng Piao pro Právo: Peking nebude nikdy usilovat o hegemonii

Česká republika byla jednou z prvních zemí, která uznala nově vzniklou Čínskou lidovou republiku. Za 73 let od navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi byly a jsou přátelství a spolupráce vždy hlavními tématy čínsko-českých vztahů, což přinášelo hmatatelné výhody lidem obou zemí.

Čína implementuje nezávislou a mírovou zahraniční politiku, jejímiž cíli jsou zachování světového míru a podpora společného rozvoje. Tváří v tvář natolik globální a složité krizi, jakou je ta ukrajinská, existuje několik bodů, které si zaslouží vážné zamyšlení. Za prvé ve válečném konfliktu neexistuje vítěz. Za druhé neexistuje jednoduché řešení složitého problému. A za třetí je třeba se vyhnout konfrontaci mezi mocnostmi. Postoj Číny k ukrajinské krizi je jasný a konzistentní. Prosazujeme příměří, ukončení konfliktu a mírová jednání. Mezinárodní společenství by pro to mělo vytvořit podmínky a Čína za sebe bude i nadále hrát konstruktivní roli.

Současná situace čínsko-amerických vztahů není v souladu se základními zájmy obou zemí a jejich obyvatel ani s očekáváním mezinárodního společenství. Vztahy mezi Čínou a USA by neměly být hrou s nulovým součtem. Úspěch Číny a USA je pro ně navzájem spíše příležitostí než výzvou. Čína vždy považovala Evropu za komplexního strategického partnera, podporuje strategickou autonomii Evropské unie, doufá v evropskou stabilitu a prosperitu a trvá na tom, že vztahy mezi Čínou a Evropou nezávisí na třetích stranách a ani jim nepodléhají. Čím je situace složitější a komplikovanější, tím více musí Čína a Evropa udržovat vzájemný respekt, prospěch, dialog a spolupráci.

Říká se, že žádné dva listy na světě nejsou identické, a tak je to vnímáno všude bez ohledu na Západ či Východ. Je faktem, že země se liší přírodně-geografickými podmínkami, historií a kulturou, stadiem vývoje, společenskými systémy atd. Čínský národ se po tisíce let držel konceptu „harmonie v rozmanitosti“ a prosazoval výměny a úctu mezi civilizacemi. Světová hospodářská krize, epidemie covidu-19, klimatické změny a další globální výzvy nás opakovaně upozorňují na to, že lidstvo je společenstvím se sdíleným osudem.