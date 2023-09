Covid na vzestupu, černé scénáře nehrozí

Mutace omikronu zvané eris nebo pirola jsou důvodem, proč v okolních zemích počty případů strmě rostou. V Česku se za poslední dva týdny počty nakažených ztrojnásobily. Nákazu prokázaly testy k pondělku u 607 osob, před dvěma týdny to bylo 200.

Oproti minulým rokům je ale situace příznivější. K dostání je očkování a pro rizikové skupiny i antivirotika. Novou vakcínu začnou praktici podávat v nejbližší době. Zájem je sice malý, pomalu se ale zvedá. V pondělí naočkovali lékaři 160 lidí, poprvé po několika měsících. Epidemiolog Roman Prymula upozornil, že s delší prodlevou od poslední dávky se imunitní ochrana oslabuje. U křehčí populace to platí dvojnásob a může to být důvodem, proč se začnou plnit nemocnice.

„Virus je stále hojně rozšířený. Je to těžké onemocnění i proto, že máte sice lehké příznaky, ale může to zanechat dlouhodobé následky,“ podotkl Pačes s tím, že tomu se v minulosti velká pozornost nevěnovala. Po prodělání covidu se někteří dlouho potýkají se ztrátou výkonu, poruchami spánku, bolestí kloubů nebo třeba ztrátou některých smyslů, nejčastěji čichu. Lékaři z královéhradecké fakultní nemocnice od začátku pandemie sledovali stav u pacientů, kteří přežili akutní covid. Přetrvávající problémy má asi 7 procent z necelých čtyř tisíc osob. S mutacemi omikronu, které teď ve světě i Česku převládají, je riziko syndromu o něco nižší.

S nárůstem nakažených v příštích týdnech a měsících počítá i Světová zdravotnická organizace (WHO). Aby ho nemocnice zvládly, musí státy udržovat dostatek vybavení i personálu. Zejména to druhé je v tuzemsku problematické. „Očekáváme, že se v budoucnu objeví vlny infekcí, potenciálně v různých časových okamžicích po celém světě, způsobené různými subvariantami omikronu, nebo dokonce různými variantami, které vzbuzují obavy,“ uvedla vedoucí epide­mioložka WHO Maria Van Kerkhove.