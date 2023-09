Dušek: Chřipka a covid dostanou nemocnice nepochybně pod tlak

Nedávno jste řekl, že covid už v nakažlivosti překonal spalničky. Je to důvod k obavám?

Chtěl jsem tím sdělit, že stávající varianty viru SARS-COV2 jsou extrémně nakažlivé. Každá nová varianta, aby dosáhla v populaci dominance, musí být nakažlivější než ty předchozí. Wuchanský virus mohl mít základní reprodukční číslo mezi dvěma a čtyřmi, řádově tak mohl být srovnáván v infekčnosti s chřipkou, další varianty ale byly až násobně nakažlivější.

Teď se dostáváme k viru, který má základní reprodukční číslo významně nad 10, jeden člověk může nakazit deset dalších, blíží se tak k nejinfekčnějším nemocím, které známe. Například ke spalničkám. V populaci se nám šíří virus, který je svou nakažlivostí velmi rychlý. Počty nakažených, které teď zachytáváme testy, tak nemůžeme považovat za relevantní odhad toho, kolik nakažených skutečně je. Šíření bude během podzimu masivní.

Víc než nové počty případů vypovídá o situaci nárůst hospitalizovaných seniorů na 100 tisíc obyvatel. Je to tak?

Šíření viru nelze popisovat jediným parametrem. Zásadním parametrem po celou dobu pandemie, který ukazoval na riziko dalšího šíření, byl počet symptomatických nákaz u zranitelných skupin obyvatel a zejména počty zranitelných osob přijatých v den potvrzení nákazy do nemocnic na intenzivní péči kvůli těžkému průběhu covidu-19. Vždy když tento parametr začal v minulosti růst, tak signalizoval velmi vážné problémy. Mezi další významné parametry bych zařadil vážné infekce velmi krátce po očkování nebo prodělání nemoci, což signalizuje schopnost prolamovat imunitní ochranu.

Jaký vývoj tedy očekáváte v příštích několika týdnech? V posledních letech se v polovině září začal vždy covid masivně šířit.

Teď je situace trochu výjimečná v tom, že je ještě pořád venku léto. I když se celá populace vrátila do práce nebo do škol, tak si stále myslím, že podzimní sezona šíření infek­čních nemocí teprve přijde se zhoršením počasí zhruba někdy na přelomu září a října.

Tak to bylo i v minulosti. V tuto chvíli jsou rizikové parametry ve velmi bezpečných hodnotách. Na JIP máme hlášeno do 20 osob s těžkým průběhem covidu-19 na celou republiku. Domnívám se, že v tuto chvíli je situace ještě stále dobrá, a doufejme, že to tak vydrží. Modely nám ukazují, a platí to i pro chřipku, že s nástupem podzimního období dojde nepochybně k násobnému navýšení počtu nákaz. Tomu se nejde vyhnout, je to příroda.

Kam mohou tentokrát počty nakažených nebo hospitalizovaných vyšplhat?

Během pandemie se táhla médii otázka na to, kolik bude nákaz za tolik a tolik týdnů. To ale není relevantní. Teď zachytáváme testy denně v pracovní dny kolem 250 pozitivních. Je pravda, že se počty nakažených začínají zvyšovat a signalizují blížící se období respiračních chorob. Počítejme s tím, že to bude čtyřikrát až pětkrát víc zhruba do první poloviny října.

To ale není to nejpodstatnější. Důležité je, zda za několik týdnů dojde k eskalaci počtu vážných infekcí, a to dokonce tak vysoké, že by to tlačilo na intenzivní péči. Zatím všechny dostupné informace ukazují na to, že i nové subvarianty omikronu nemají dramatický zdravotní dopad. Máme tedy šanci, že k eskalaci těžkých nákaz nedojde.

Pracujete v modelech i s tím, že k tlaku na nemocnice může přispět i šíření dalších nemocí, třeba RS virů?

Tlak na nemocnice nepochybně přijde. I kvůli šíření chřipky, která půjde s menším časovým zpožděním za covidem. Určitě to s sebou ponese velké množství hospitalizovaných. U chřipky i u covidu ale máme nástroj, který považuji za jeden z největších výdobytků moderní civilizace, a to je možnost imunizovat zranitelné skupiny obyvatel očkováním.

Zájem o vakcínu ale zatím není nijak velký.

Doufám a chtěl bych poprosit, aby právě potenciálně zranitelní občané, kteří to o sobě vědí, zvážili očkování a poradili se se svým praktickým lékařem. Jestli nám něco téměř zaručí, že tady subvarianty omikronu nezpůsobí na podzim masu hospitalizací, tak je právě včasné očkování. Ochranný efekt očkování proti těžkému průběhu nákazy je opravdu významný.

Kolik lidí je aktuálně těžkým průběhem ohroženo? Třeba i proto, že od posledního očkování jim uplynulo mnoho měsíců nebo let.

Naprostá většina populace je teď déle než osm až dvanáct měsíců od posledního očkování nebo prodělání nemoci. Opětovná nákaza tudíž hrozí většině dospělé populace. Subva­rianty omikronu mají navíc velkou schopnost prolamovat imunitní ochranu z předchozího období.

Náš odhad říká, že je potenciálně zranitelných až 1,5 milionu osob. Jsou to lidé převážně nad 65 let věku, pa­cienti po léčbě nádorů, s imunosupresivní léčbou, obézní, lidé s pokročilým diabetem nebo třeba srdečními chorobami. I když nové subvarianty omikronu vykazují relativně nízký zdravotní dopad, tak pro tuto potenciálně zranitelnou skupinu jsou rizikem a mohou u ní vyvolat vážný průběh nemoci. Pro ně je očkování klíčové.