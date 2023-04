Dvacet let fetoval, teď sbírá po Praze použité injekční stříkačky. Ne každý se ale ze závislosti dostane jako on

„Jsem bývalý uživatel návykových látek. Píchat drogy jsem si začal ve 22 letech, teď je mi 48 let. Ještě před šesti lety jsem si několikrát denně píchal opiáty i „perník“,“ svěřil se Robert.

Posledních šest let již drogy nebere. Podstupuje substituční léčbu, kdy mu je aplikován metadon a pracuje v terénním programu organizace Progressive. Náplní jeho práce je sběr použitých injekčních stříkaček z ulic Prahy a vybírání takzvaných Fix pointů, tedy speciálních kontejnerů na vyhozené jehly.

„Do Progressivu jsem se dostal díky známým, kteří tam již pracovali. Říkali mi, že jsou tady prima lidé, a jelikož jsem zrovna neměl co na práci a do klasické práce se mi moc chodit nechtělo, protože jsem dvacet let nic jiného nedělal, než fetoval, zkusil jsem to,“ řekl Novinkám Robert.

Foto: Novinky Robert byl od 22 let závislý na drogách.

„Teď se zabývám právě sběrem injekčního odpadu. K tomu, čím jsem se zabýval, je to blízko. Pracuji tady na částečný úvazek, vydělám si nějakou korunu a jsem rád, že se mohu zařadit zase do společnosti. Jsem mezi svými kamarády a známými a to mi zatím stačí “ řekl.

Práce v Progressivu Roberta prý baví, dostal se na druhou stranu spektra. Rozum prý nedostal, údajně je to věkem. „Dává mi to smysl a chtěl bych dále tímto způsobem fungovat. Třeba bych si chtěl udělat kurz sociálního pracovníka a pak jít pracovat do služeb, které se zabývají závislostí na drogách. Já se tím zabývám vlastně celý život,“ dodal.

25 tisíc použitých stříkaček za rok

Organizace Progressive stejně jako Roberta zaměstnává celkem 13 lidí. Všichni fungují v terénním programu a mají za sebou drogovou minulost.

Použitý injekční odpad sbírají nejen na ulicích a v parcích, ale také z kontejnerů, kterých má organizace v metropoli celkem 38.

„Naši pracovníci jsou ve svých výkonech velmi efektivní. Za minulý rok našli a zlikvidovali 25 tisíc injekčních stříkaček,“ vysvětlil Novinkám výkonný ředitel organizace Vojtěch Janouškovec.

Foto: Novinky Kontejner Fixpoint s použitými stříkačkami

Jedna třetina z tohoto počtu byla nalezena právě v kontejnerech Fixpoint. Zbylé dvě třetiny v ulicích. Počet nalezených stříkaček se za poslední roky nijak výrazně nemění. Terénní program funguje od roku 2009, od té doby se počty nalezeného odpadu zvedají, je to ale také tím, že organizace postupně rozšiřovala službu a zvyšovala počet zaměstnanců.

Podle Janouškovce se spíše mění místa, kde je injekční odpad nalézán. „Je to tím, že dochází k různým proměnám. Záleží, jak se ta scéna pohybuje,“ doplnil.

Praha 5 i okolí Hlavního nádraží

Podle dat Progressivu jsou ale stále místa, kde jejich zaměstnanci budou v hledání s jistotou „úspěšní.“

„Aktuálně je to nejvíce městská část Praha 5. Ta je jednak velká, jednak je zde mnoho zeleně a parků, což samozřejmě nabízí těmto lidem možnost aplikovat drogu,“ upřesnil Janouškovec.

Foto: Novinky Sběr jehly ze země v parku v Praze 5

Velký výskyt osob aplikující drogy nitrožilně je podle ředitele organizace také v okolí stanic metra Palmovka i Karlovo náměstí, nebo park před Hlavním nádražím v centru města.

V Praze 5 je situace nejhorší v parcích Mrázovka a v Husových sadech při Plzeňské ulici. Těsně v blízkosti sadů, v Mahenově ulici, sídlilo do konce roku kontaktní centrum Progressivu. Vedení městské části ale organizaci poslednímu prosinci ukončilo smlouvu.

Tehdejší starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS) k problému na svých stránkách uvedla, že krokem zrušit centrum nejde proti organizaci, ani proti síti potřebných služeb a už vůbec ne prý proti těm, kteří potřebují pomoc.

Zajíčková tehdy navíc kritizovala vedení magistrátu za neochotu se problematice adiktologických služeb věnovat. Podle Janouškovce má teď situaci řešit současný primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Foto: Novinky Kontaktní centrum u zastávky tramvaje U Zvonu od začátku roku 2023 nefunguje.

„Stále hledáme nové prostory. Doufáme, že se situace změní, protože ji považujeme za velmi vážnou. Nejen z pohledu naší organizace, ale především kvůli našim klientům. Naše služby nejsou aktuálně dostupné. Snižuje se kapacita dostupnosti odborné péče, ale tím pádem se i zahlcují zbývající centra,“ popsal situaci výkonný ředitel organizace.

V Praze momentálně funguje 19 organizací, které nějakým způsobem poskytují adiktologické služby, přitom jen v metropoli žije přibližně 16 tisíc osob závislých na nitrožilně aplikovaných drogách.

Sbírá i policie

Sběrem použitých injekčních stříkaček se zabývá také pražská Městská policie. Její příslušníci obcházejí, většinou po zimě, vybraná dětská hřiště a parky a kontrolují výskyt injekčního odpadu.

„Akce jehla“ proběhla i letos v dubnu. „V Praze 2 strážníci městské policie zkontrolovali 14 lokalit a zajistili 8 kusů jehel. Čelakovského sady 1×, Bělehradská ulice 1×, Folimanka park 6×. Na dětských hřištích se žádná jehla nenašla,“ uvedla mluvčí Městské policie Praha Jiřina Ernestová.

K akci se v minulosti přidávali i městští strážníci v Brně, v roce 2020 našli ve městě celkem 250 použitých stříkaček, loni to bylo 189 kusů.

Policisté důrazně upozorňují, že pokud někde najdete injekční odpad, rozhodně ho neberte do rukou, ale obraťte se na linku 156. Strážníci na místo dorazí a odpad se postarají.