Houby rostou. A houbaři se ztrácejí v lesích

Policisté proto apelují na houbaře, aby před cestou do lesů měli u sebe plně nabitý mobilní telefon, pokud možno se staženou aplikací Záchranka. V lesích by se také měli pohybovat nejlépe ve dvou. Zvážit by měli i své fyzické síly a měli by informovat blízké o tom, kam vyrážejí.