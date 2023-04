Síkela připomněl Babišovi jeho slova o ztrátové poště. Neměl jste dost odvahy na změnu

Síkela se totiž obořil na opozici, kde beru „tu drzost“ chystanou transformaci kritizovat, když o špatné situaci pošty psal Babiš už v roce 2019. „Pan předseda (Babiš) neměl dost odvahy provést tehdy důslednou transformaci pošty,“ rýpnul si.

Babiš si kritiku nenechal líbit a označil Síkelu za „loutku“.

„Kdybychom se nepustili do redukce počtu poboček, Česká pošta by neexistovala,“ hájil kroky směřující k transformaci ztrátové České pošty a rušení poboček ve středu ve Sněmovně ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Transformační plán není vypracovaný. Nechápu, proč tedy nebyl vypracován, proč nebyl představen a proč jste začali ze špatného konce – zavíráním 300 poboček, a ještě na místech, kde to skutečně dělá problémy. Nechápu,“ navázal na Rakušanovo vystoupení šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.

Ten byl ve dvou minulých vládách, od roku 2017 do roku 2021, kdy se Česká pošta propadla do červených čísel, navíc jejím předsedou.

„Neříkejte, že jsme se o to nestarali. Byl jsem ve vládě, v menšinové vládě. Řešili jsme to, ale neměli jsme tu sílu vlastně to protlačit. Ze stávající opozice tady není nikdo, kdo by se nějak podílel na nějakém špatném vlivu na poštu,“ hájil se rovnou Babiš s tím, že v minulé vládě zodpovědný resort vnitra spadal pod koaliční ČSSD.

Foto: Petr Hloušek, Právo Andrej Babiš na schůzi sněmovny

Babišovo vystoupení vybudilo k reakci ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (za STAN), který hájil kroky současné vlády, rušení poboček a chystanou transformaci.

Redukci poštovních ze současných 3200 na 2900 schválila minulý týden vláda ve snaze snížit náklady na provoz ztrátového státního podniku.

Síkela: Babiš zpochybňoval fungování pošty

V budoucnu se má pošta rozdělil na dvě části, kdy jedna bude zajišťovat listovní zásilky a druhá se stane komerční firmou. Opozici rušení poboček vadí.

„3200 poboček, což je nejhustší šít v Evropě, udržování pracovních míst, navyšování platů, ale zároveň klesající počet listovních zásilek, tedy výnosů. Do toho potřeba investovat. Taková rovnice nemůže fungovat, někdo to musí zaplatit, a ten někdo je stát, tedy daňový poplatník,“ citoval na plénu šéf resortu průmyslu Síkela jakousi analýzu.

„Ale stát jako řádný hospodář nemůže tento stav tolerovat donekonečna, z čeho se ty tisíce poboček zaplatí? Pošta žije na úvěr. Nedovedu si představit, kdo by byl ochotný poskytnout další financování,“ doplnil.

Následně se ptal poslanců z opozičního hnutí ANO, zda s touto „ekonomickou analýzou“ souhlasí, a zda ví, kdo je autorem. Když odpověděli, že nikoliv, autora odhalil.

„Svým jménem ji v srpnu 2019 na svém Facebooku vystavil tehdejší premiér Andrej Babiš. Váš, šéf, váš vůdce,“ prohlásil Síkela s tím, že Babiš už tehdy zpochybňoval strukturu a fungování pošty.

„Buď se tehdejší předseda vlády nechal opít rohlíkem a nebo zavřel oči nad tím, že se Česká pošta řítí do zdi, nalil do ní miliardy a problém posunul v čase na další vládu. Nedovolím si soudit, ke které variantě se přiklonit, jestli pan předseda neměl dost odvahy provést tehdy důslednou transformaci pošty, a proste to jen posunul na nás. ‚Sorry, jako,‘ že jo,“ uvedl Síkela.

„Já bych chápal, že jste se zbaběle stáhli. Restrukturalizovat takhle velký státní podnik není jednoduché, a vzhledem k tomu, co jste předvedli během covidu, tak to je asi možná dobře. Když jste takhle vycouvali, tak kde berete tu drzost kritizovat toho, kdo měl dostatek odvahy toto řešit,“ tázal se jízlivě.

Babiš: Nebudete se do mě navážet

Tato slova naopak vyprovokovala k dalšímu vystoupení Andreje Babiše.

„Tahle loutka mě tady uráží a blekotá nějaké kraviny. Vystoupil jste úplně mimo mísu, ani čísla nemáte správně. Nechte si to, já mám nabito. Doufám, že vás konečně pošlou do Bruselu na toho eurokomisaře a budete škodit tam. Do mě se nebudete navážet,“ ohradil se Babiš.

Po něm rušení poboček zkritizoval i šéf hnutí SPD Tomio Okamura a řada dalších opozičních poslanců, kteří popisovali situaci v jednotlivých krajích a to, jak zrušení té které pobočky ztíží situaci občanům.

Zrušení 300 poboček má ročně ušetřit státnímu rozpočtu okolo 700 milionů korun. Státní podnik má v souvislosti s tím zrušit také okolo 950 míst přímo na poštách a dalších 500 v logistice.

Podnik také čeká transformace, s tou však ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), pod kterého Česká pošta spadá, rušení poboček nechtěl minulý týden přímo spojovat.

„Toto není transformace pošty. Je to záchranná brzda, aby pošta přežila,“ řekl po jednání kabinetu s tím, že transformační plán bude představen v polovině letošního roku. Bez chystané transformace by poště hrozila letos ztráta okolo čtyř miliard korun, a tedy i insolvence.