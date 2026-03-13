Hlavní obsah

Někteří senioři mohou mít problém s občanskými průkazy. Jejich výměna je nutná

Ivo Horváth, ČTK

Občanské průkazy vydané před polovinou roku 2000 letos přestanou platit a lidé si je musí vyměnit. Jde o velmi staré doklady, které nemají údaj o platnosti, nebo je na nich uvedeno, že je jejich platnost bez omezení.

„Jde o velmi staré typy dokladů, které už nesplňují dnešní bezpečnostní požadavky. Doklady neobsahují údaj o platnosti dokladu, případně je v nich uvedeno, že platnost je bez omezení,“ uvedlo ministerstvo. Doklady přestanou platit letos druhého srpna.

Ministerstvo předpokládá, že část z lidí, kterých by se podle evidence měla změna dotknout, nežije v Česku nebo zemřela v zahraničí. Nejvíce osob s tímto starým občanským průkazem žije v Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Vnitro oslovilo starosty všech obcí s rozšířenou působností, aby informaci seniorům zprostředkovali.

Pokud někdo starý doklad má, musí si požádat o nový na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Vydání nového je zdarma. „U lidí, pro které je cesta na úřad obtížná, je možné vyřizovat žádosti mimo budovu úřadu - například doma, v nemocnici nebo v domově pro seniory. To samé platí pro následné převzetí nového dokladu,“ dodalo ministerstvo.

