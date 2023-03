Největší Zemanova slabina? Podivní spolupracovníci

Zatímco v první části Zemanovy kariéry – kdy dovedl marginální ČSSD až do Strakovy akademie – spolupracoval s řadou zajímavých osobností a jeho kritici mu vyčítali hlavně Miroslava Šloufa, v prezidentském období se obklopil trojicí kontroverzních osob, jejichž skandály a výroky často plnily první stránky nejen bulvárních novin. Byli to kancléř Vratislav Mynář, poradce Martin Nejedlý a mluvčí Jiří Ovčáček.

Dostál patřil k málo lidem, kterým Zeman věřil a unesl od nich kritiku, vzájemně si říkali Bimbo. „Mám slovo Bimbo spojené se slonem a oba dva jsme někdy na politické scéně působili tak trochu jako sloni v porcelánu. Něco jsme řekli, čímž jsme rozvířili hladinu veřejného mínění, ale nakonec se ukázalo, že to bylo užitečné,“ vzpomínal na Dostála Zeman.

Pravou rukou a šedou eminencí Zemana i ČSSD se na začátku 90. let stal všemi mastmi mazaný Šlouf, který např. nedůvěřivého Zemana přesvědčil, aby před volbami v roce 1996 vyrazil na předvolební kampaň v autobuse, kterému se začalo říkat Zemák.

Ale ještě předtím byl Šlouf hlavním hybatelem Zemanova návratu do politiky. Když v roce 2003 prohrál prezidentský souboj s Václavem Klausem, Zeman se stáhl na svou chalupu na Vysočině a chtěl tam zůstat až nadosmrti.

Ale v roce 2008 Šlouf, Grégr a hudební publicista Karel Srp založili sdružení Přátel Miloše Zemana, z kterého se později stala politická strana SPOZ neboli zemanovci, která neúspěšně kandidovala do Sněmovny, ale úspěšně zaštítila Zemanovu cestu na Hrad.

„Miloš Zeman popíral, že mám cokoliv společného s jeho cestou na Hrad, i když jsem ji vymyslel, prosadil, realizoval, vedl a do jisté míry platil,“ napsal Šlouf ve své knize Jak se dobývá Hrad.

S příchodem na Hrad v roce 2013 ale Šloufova éra definitivně skončila a na výsluní se dostali jako hradní kancléř Mynář a neplacený poradce v energetice Nejedlý. Oba do Zemanovy blízkosti přivedl Šlouf.

Záhadný byl dlouho i jeho majetek, protože Mynář odmítal pět let zveřejnit své majetkové přiznání. Udělal to až v roce 2018, když mu to nařídil soud. Tehdy se ukázalo, že vlastní okolo 125 pozemků, akcie Unipetrolu a Pražské teplárenské. Na účtu v bance měl zhruba 13,5 milionu korun. Dalších 60 milionů půjčil svým firmám. Mynářovi patří třeba vila ve Strašnicích nebo dům u Pražského hradu, jehož hodnota byla více než 70 milionů korun.