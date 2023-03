Pavel oznámil další spolupracovnici, na Hrad zamíří Princová z civilní rozvědky

Bezpečnostní ředitelkou prezidentské kanceláře se stane Mlada Princová. Její zkušenosti z oblasti bezpečnosti a analytiky i pověst profesionálky jsou pro mě zárukou o jejím přínosu do týmu.



Zároveň má nejvyšší bezpečnostní prověrku, to usnadní rychlý nástup do funkce. pic.twitter.com/ofFOKrK2Tm