Vězni z Kynšperku nemají práci, nervozita roste

Věznice v Kynšperku nabízí přes 1200 metrů čtverečních výrobní plochy. „Jsou to velké haly, které jsme opravili za desítky milionů. Firmám je k jejich činnosti poskytneme bez placení pronájmu. Pouze si je vybaví pro svůj provoz a hradí energie. Nebráníme se v podstatě žádné podnikatelské aktivitě. Omezené je to jen s ohledem na kvalifikovanost pracovní síly. Nenabízíme inženýry ani architekty. Jde vyloženě o manuální práce, jednoduché dělnické profese za použití strojů,“ uvedl dále Popelář.

Šéf karlovarské pobočky hospodářské komory Tomáš Linda si myslí, že vězeňská služba neumí své možnosti na pracovním trhu dostatečně prezentovat. „Je to škoda, protože jejich cena pod stokorunu na hodinu za pracovní sílu je velmi slušná, stejně jako podmínky z hlediska nákladů na výrobu. Věřím tomu, že by se rozhodně našly podnikatelské subjekty, pro které by byla tahle možnost zajímavá. Jako komora tomu můžeme udělat publicitu a rozeslat nabídku našim členům, kterých máme tři sta, a jsou to velcí zaměstnavatelé z regionu,“ vysvětlil Linda.