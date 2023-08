„Nejhorší máme za sebou.“ Šest naložených náklaďáků testuje Barrandovský most

Po 21. hodině vyjela na most poslední vozidla, poté silničáři uzavřeli celou jižní mostní konstrukci, a to včetně všech nájezdových ramp i sjezdu směrem na Modřany.

„Při nočních zatěžovacích zkouškách je kromě jižní části mostu ve směru ze Smíchova do Braníku rovněž zcela uzavřen nájezd z Barrandova a ze Strakonické a sjezd do Modřan. Ve směru do Braníka mohou auta jezdit jen jedním pruhem vedeným v protisměru, kterým jezdí již nyní. Z ostatních směrů je nutné jet po objízdných trasách,“ doplnil informace pražský náměstek pro dopravu z Pirátské strany Zdeněk Hřib.

„Udělali jsme tam více kotvení, dbali jsme tam na spáry a všechny tyto náležitosti, dbali jsme na to, abychom to udělali v chladném počasí, aby nebyl ten beton osvětlen a nedocházelo tam ke smršťování, protože ten beton je velmi technologicky náročný,“ dodal.

Provoz by na mostě měl být obnoven tento víkend, drobné dokončovací práce bez vlivu na dopravu skončí během listopadu. Na most se stavbaři vrátí v březnu příštího roku, omezení provozu by mělo na severní části mostu nastat stejně jako letos od května do srpna. Poslední etapu oprav, konkrétně jižní části severní konstrukce, plánuje Praha provádět v letech 2025 nebo 2026, podle prací na stavbě Dvoreckého mostu.