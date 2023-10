Pozor na myslivce! V Klánovickém lese v Praze střílejí kance

V Klánovickém lese střílejí kance, informace se objevila jen na stránkách Prahy 21, rozlítilo ženu, která s oblibou využívá tamní cyklostezky. „Přijde mi to jako docela zásadní informace na to, aby to viselo jen na netu. Přes les vede cyklotrasa, lidé tam jezdí, chodí pěšky běžně i potmě,“ svěřila svoje zkušenosti. Žádné cedule, které by veřejnost před myslivci varovaly, podél stezky neobjevila.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto