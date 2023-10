Naštvaní jsou už i ambulantní specialisté. Zvažují protest

Dostupnost ambulantní péče u specialistů by se mohla v příštím roce zhoršit. Prodloužit by se mohly čekací lhůty, některé ordinace se zavřou nadobro. Upozorňuje na to Sdružení ambulantních specialistů, které zvažuje protestní akci.

Foto: Bez zdroje Kardiolog a šéf Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.