Inspekce práce nechystá plošné kontroly dlouhých směn lékařů

Inspekce práce vyráží do první nemocnice od říjnové změny zákoníku práce. Kontroloři míří do pražské Fakultní nemocnice Motol, na niž podalo stížnost vedení odborů. Lékaři tam podle odborářů dál slouží směny 24 hodin, ačkoliv to zákon zakazuje. Žádné plošné kontroly dodržování zákoníku práce v nemocnicích se ale nechystají.

Foto: Jan Handrejch, Právo Fakultní nemocnice Motol