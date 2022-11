Na fasádu i na okna. Seniorům a chudším domácnostem stát přispěje předem až 150 tisíc

„Vydefinovali jsme domácnosti, které budou mít nárok na podporu. Jsou to domácnosti, kde jsou členy buď starobní důchodci, invalidní důchodci 3. stupně, nebo lidé, kteří mezi 12. zářím do podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení,“ představil program Jurečka s tím, že není nutné, aby příspěvek o bydlení lidé pobírali po celé stanovené období.

Stát na pomoc vyčlení 1,5 miliardy korun. „Pokud by se ukázalo, že to stačit nebude, jsme připraveni to navýšit,“ uvedl Jurečka.