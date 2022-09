Možná změním názor. Babiš už netrvá na tom, že příště nebude usilovat o post šéfa ANO

Babiš v únoru v kandidátském projevu před volbou předsedy uvedl, že na příštím sněmu ANO za dva roky se již o funkci šéfa hnutí ucházet nebude. „Vy si musíte v roce 2024 zvolit nového předsedu, který se stane novou tváří a lídrem hnutí a povede hnutí ANO do dalších sněmovních voleb v roce 2025,“ řekl tehdy.

„Nemůžu vyloučit, že na to změním názor,“ připustil nyní Babiš. „Není to už takové kategorické, protože se stalo plno věcí. Musím o nich přemýšlet,“ doplnil. „Někteří, kteří nikdy nedělali krizový management, nejsou schopni pochopit, že zkrátka je nějaká situace, která vás donutí změnit názor,“ doplnil.

Několikrát už připustil, že prioritou ANO je vrátit se do vlády. Současný kabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN podle Babiše nezvládá krizovou situaci. „Když třikrát přijdou povodně a máte chemičky pod vodou nebo vám vybuchne chemička, nemůžete vysílat signály. Musíte okamžitě řídit, konat, řešit,“ řekl ke svým dřívějším zkušenostem.

Důležité podle něj je, aby hnutí ANO dál fungovalo. Kdyby úplně odešel, existuje riziko, že předseda bude volen z vůle krajských organizací a následně šéf strany bude „krmit krajské organizace ministerskými posty“, jako je to podle Babiše v jiných stranách, například v ODS či ČSSD.

„Pro mě je v mém věku priorita, abych měl zdravý a spokojený život. Myslím, že politika mi ho dost zničila, proto o tom budu přemýšlet,“ dodal expremiér. Na dotaz, kdo by jej v čele ANO mohl nahradit, konkrétní jméno nevyřkl. „Hlavně to musí být člověk, který tam není kvůli sobě. Jsem rád, že máme plno schopných lidí, kteří jsou schopni dobře reprezentovat, ale zase jich nemáme dost. Musíme dál budovat hnutí, trošku to ustrnulo,“ poznamenal. Je podle něj nutné zakládat struktury v dalších obcích a zároveň brzy začít hledat lídry pro krajské volby, jež se uskuteční v roce 2024.