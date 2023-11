Ministr Výborný: Stávky nechápu, s odbory vyjednáváme

„Je to demokratické právo, patří to k taktikám zaměstnanců. Ale nechápu ten postup. Snažíme se konsolidovat rozpočty, což znamená nižší nezaměstnanost a růst mezd,“ řekl Výborný. Vláda se navíc podle něj snaží s odbory vyjednávat. Kdyby nekomunikovala, postu odborů by prý chápal. Ale tak tomu není. „Když ale nyní slyším od odboráře Středuly (předseda Českomoravské konfederace odborových svazů - pozn. red.), že nekomunikujeme, tak se musím smát,“ dodal.

Odbory podle něj nepředkládají konkrétní požadavky a hrozí stávkou i tehdy, když se v případě škol snaží situaci řešit ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Například učitelé mají podle něj nadprůměrné platy.

„U nepedagogických pracovníků, mezi které patří kuchařky, školníci, uklízečky, problém skutečně je. Budeme to řešit. Vloni ale právě nepedagogům vzrostly platy o deset procent. Neznamená to žádný šlágr, ale nepedagogové se budou řešit samostatně. A učitelé jsou na tom skutečně velmi dobře. Školství má jako jeden z mála resortů nárůst,“ řekl ministr zemědělství.

Ministr Bek se omluvil rodičům a žákům za pondělní stávku

Podle místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a poslankyně za hnutí ANO Kláry Dostálové ale není komunikace ze strany vlády dostatečná. „Nikde jsem v médiích nezaznamenala, že by ta jednání byla prioritou pana premiéra. Kdy jednal on. On tam nasazuje jednotlivé ministry. A když vystoupí v televizi, tak ty lidi ještě více naštve,“ řekla.

„Zase jenom slyším náznaky arogantního vysvětlování, že si nejsou ničeho vědomi a nerozumějí, proč ti lidé stávkují,“ reagovala pak Dostálová.

Mimo jiné pak podle ní není pro stávkující dobrým signálem, když Výborný a premiér Petr Fiala (ODS) vyrazí v den stávky na „exkurzi“ do soukromé zemědělské školy, která nebude stávkovat. Podle Výborného ale bylo setkání plánováno dva měsíce dopředu a s veřejností se dá diskutovat i tam.

Lidovci pod hranicí volitelnosti

Prima v rámci diskuse představila i průzkum předvolebních preferencí agentury STEM. Podle něj by opoziční ANO získalo 33,2 procenta hlasů, SPD 12,0 procent, ODS 11,6. Piráti by získal 10,2 procenta, STAN 6,4 procenta, TOP 09 pak 5,2 procenta. Lidovcům pak STEM predikuje 3,5 procenta, což je pod hranicí vstupu do Sněmovny. Byla by před nimi se 4,5 procenta i sociální demokracie.

Podle Výborného bude muset strana zapracovat na komunikaci.