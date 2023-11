Ministr Bek se omluvil rodičům a žákům za pondělní stávku

Do stávky se podle aktuálních odhadů odborů zapojí téměř 70 procent základních, středních i mateřských škol v Česku. Uvedla to mluvčí školských odborů Jana Kašparová. Školy tak učiní v různé míře, některé budou zavřené, jiné budou fungovat v omezeném provozu. Další školy podle Kašparové stávku podporují.

Ministr v dopise připomněl, že na rozdíl od mnohých jiných resortů získá ministerstvo školství ze státního rozpočtu pro příští rok vyšší částku, a to zatím o osm miliard korun. Umožní to podle něj zvýšení platů učitelů a vzroste prý i počet nepedagogických úvazků v důsledku nových i dělených tříd.

Školské odbory vyhlásily na pondělí celodenní výstražnou stávku základních, středních a mateřských škol. Usilují tím mimo jiné o více peněz pro školství. Kritizují také to, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství - například kuchařů, hospodářů a ekonomů škol, školních psychologů či IT pracovníků. Zároveň se jim nelíbí návrh nařízení vlády, který by měl snižovat maximální počty hodin výuky financované ze státního rozpočtu. Poukazují na to, že to povede ke snížení kvality výuky.