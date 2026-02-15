Ministr Šťastný by chtěl olympiádu v Česku

Článek
Šťastný nemá obavy, že by pořádání olympiády vyžadovalo rozsáhlé investice. Dala by se podle něj využít existující zařízení. Nejbližší volné termíny jsou v letech 2038 a 2040, řekl serveru Aktuálně.
V současnosti probíhající ZOH v Itálii si podle analýzy tamních médií vyžádaly náklady ve výši 1,7 miliardy eur (přes 41 miliard Kč).
„Upřímně – ano, dovedu si to minimálně představit,“ odpověděl ministr na dotaz, zda chce zkusit pořádat olympiádu. „Preferoval bych úvahy o zimních hrách, protože jsou komornější a úspornější,“ doplnil ministr.
„Rád bych na to téma hovořil s mým protějškem na Slovensku, protože Slovensko v minulosti o pořádání zimních olympijských her ve Vysokých Tatrách usilovalo. Chci o tom také otevřít debatu – veřejnou i politickou. Myslím, že bychom neměli být skromní. Zvládli bychom to,“ tvrdil serveru Šťastný.
Praha se v minulosti v čele s tehdejším primátorem Pavlem Bémem (ODS) ucházela o možnost pořádat olympijské hry v roce 2016. Nedostala se však ani do užšího výběru. Předem ale avizovala, že hlavní úsilí o získání olympijských her do hlavního města směřuje k roku 2020. Myšlenka vyvolala nesouhlas mnoha Pražanů. Projektu nevěřili a kandidaturu považovali za vyhozené peníze. Proti se stavěla i tehdejší opozice.
O přerušení prací na kandidatuře zastupitelé rozhodli v červnu 2009 kvůli nutnosti šetřit. Společnost Praha olympijská nakonec soud v roce 2013 vymazal z rejstříku.