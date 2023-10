Ministerstvo chystá reformu rozvodů

Rozvody manželství by měly být v budoucnu výrazně jednodušší a rychlejší. Například už nebude potřeba uvádět u soudu příčiny rozvratu tohoto svazku a rovněž by měla být zrušena podmínka v podobě šestiměsíčního odděleného soužití. Sloučit do jednoho by se také měla řízení o rozvodu a o poměru k dětem. Soudy by nově rovněž nemusely v rámci rozvodového řízení oba manžele vyslýchat.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky Ilustrační foto

Článek Tyto a další změny navrhuje ministerstvo spravedlnosti v rámci tzv. rozvodové reformy, kterou představí jeho náměstek Antonín Stanislav (ODS) na pondělní tiskové konferenci ve Sněmovně. Novinky by se měly promítnout do občanského zákoníku, jehož novelu resort justice připravil a už v září rozeslal do meziresortního připomínkového řízení. „Stávající úprava rozvodu manželství a řízení o rozvodu obsahuje některé prvky, které jsou z hlediska aplikační praxe hodnoceny jako překonané, komplikují a prodlužují proces rozvodu manželům, u nichž je rozvod nevyhnutelným řešením situace,“ sdělil Právu Stanislav. V otázce spojení řízení o rozvodu a o uspořádání poměrů k dítěti do jednoho společného řízení doplnil, že by to mělo zamezit průtahům a celkově zjednodušit a zklidnit samotný rozvod manželů. Zároveň bude i nadále platit, že dohoda o dětech bude muset být schválena soudem. Když spolu partneři zůstávají jen kvůli dětem „Skutečnost, že obsah dohody podléhá soudnímu přezkumu, v jehož rámci může soud ověřovat pravdivost uváděných tvrzení, vede rodiče k součinnosti a snaze o nalezení smírného řešení,“ míní náměstek. Pokud se podle něj rodiče dokážou společně dohodnout na poměrech a všech záležitostech k dítěti, nebude nově potřeba ani ustanovit tzv. kolizního opatrovníka, který až dosud v řízení dítě zastupoval a byl jím zpravidla zástupce OSPOD. Podle navrhované úpravy by svého potomka zastupovali už jen sami rodiče, kteří „své dítě znají nejlépe, dokáží nejlépe odhadnout jeho potřeby a pojmenovat jeho zájem“. Spravedlnost chce zrušit většinu přísedících z lidu