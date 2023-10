Ministerstvo chce zveřejnit statistiky soudů od roku 2014

Ministerstvo spravedlnosti chystá zpřístupnění statistiky rozhodování soudů a státních zastupitelství, a to od roku 2014. Lidé by si pak mohli bez potíží vyhledat nejen například počty a věk odsouzených, ale i délky a výsledky řízení nebo uložené tresty. Předseda Soudcovské unie Libor Vávra to vítá, čísla podle něj ukážou i na systémové problémy.

Foto: Foto ČTK – Ondřej Deml Prezident Soudcovské unie Libor Vávra.