O vině a trestu by nově mohly rozhodovat i odvolací soudy

Nově by ale měl právo sám rozhodnout o vině a trestu. Navíc by dokonce mohl uznat obžalovaného vinným i z přísnějšího trestného činu, než za jaký byl původně postaven před soudní tribunál.

Vyplývá to z pracovního návrhu nového trestního řádu, jehož podobu nyní ministerstvo dokončuje a míní rozeslat do připomínkového řízení soudům, státním zastupitelstvím, advokátní komoře a akademické obci.

V současné soudní praxi není jinak výjimečné, že si soudy opakovaně přehazují trestní kauzy, které se tím protahují a pravomocný rozsudek často padne až za několik let. Děje se tak především v případech, kdy mají prvoinstanční a odvolací soud na věc jiný právní názor.

„Vrácení věci soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí by mělo být zcela výjimečně. Odvolacímu soudu se umožňuje uznat obviněného vinným i v případě, že byl prvoinstančním soudem zproštěn obžaloby, nebo jej uznat vinným i těžším trestným činem, což by mělo odstranit soudní ‚ping-pong‘,“ sdělil Právu náměstek Stanislav.

V okamžiku, kdy odvolací soud sám vynese verdikt o vině a trestu toho, kdo byl původně obžaloby zproštěn, bude mít podle návrhu dotčený právo podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten se jím musí automaticky zabývat a do doby, než pravomocně rozhodne, nebude muset člověk odsouzený k trestu vězení zatím za mříže nastoupit.

Novela trestního řádu zároveň přináší větší rozhodovací pravomoci státních zástupců. Zatímco dosud u nich platilo nepsané pravidlo, že by měli vždy případ „v pochybnostech žalovat“, tedy i když si nejsou jistí úspěchem u soudu, nyní by dostali na výběr vícero variant.

„Státní zástupce bude mít nově možnost odložit trestní věc nebo zastavit trestní stíhání, pokud shromážděné důkazy nejsou dostatečným podkladem pro úspěšné zastupování veřejné žaloby v řízení před soudem, aby osoby zbytečně nebyly stavěny před soud, když je zřejmé, že by to vedlo ke zproštění obžaloby,“ přiblížil náměstek.

Je to podle něj posílení odpovědnosti státních zástupců, aby k soudu chodili s důkazně podloženými případy.

„Zároveň jsou ale stanoveny pojistky proti zneužití takové možnosti a proti ‚zametání věcí pod koberec‘,“ podotkl Stanislav s tím, že každé takové rozhodnutí žalobce o odložení věci či o zastavení trestního stíhání má právo přezkoumat nejvyšší státní zástupce a následně ho do tří měsíců zrušit.

Soud by pak měl takové rozhodnutí do jednoho měsíce přezkoumat a v případě nesouhlasu ho zrušit a nařídit kauzu znovu otevřít. V novele se to však dotkne pouze případů, kdy byla někomu způsobena smrt, a dále v trestních kauzách mučení a jiného nelidského a krutého zacházení.