Mámě odpustit nedokážu, říká kluk prodaný tyranovi

Právo začalo sledovat jen těžko uvěřitelný příběh v roce 2016. Tehdy muž svolil k rozhovoru, v němž vysvětloval svou motivaci k podezřelé transakci. Reportér Práva tehdy krátce viděl i hocha.

Nyní, po šesti letech, před ním sedí v tom nejlepším slova smyslu úplně „obyčejný“ puberťák. Své mámě za to, že ho dala pryč, odpustit stále nedokáže.

„Típal o mě cigarety“

„Dostal jsem se k němu ze dne na den. Jeden den jsem byl ve školce, druhý den už jsem tam nešel a máma mi řekla, že si mě na nějakou dobu vezme strejda, který mi dá, co budu potřebovat. Po nějaké době se ze strejdy stal ‚táta‘. První tři měsíce u něj byly celkem v pohodě, ale pak se začal chovat hůř. Jak? Jako hajzl. Byl dost vzteklý, mlátil mě za blbosti,“ vzpomínal chlapec.

„Když jsem byl trochu starší, utvrzoval mě v tom, že si mě vzal proto, že se o mě máma nedokázala postarat a že to takhle je pro mě dobrý,“ uvedl.

„Říkal mi, že moje babička je zlá. Já jsem pořádně neznal žádný jiný děti, držel mě skoro pořád doma, tak jsem si myslel, že je normální, jak žijeme,“ pokračoval chlapec.

K normálu ale měl takový život daleko. „Normální je, že když máte dítě, dáte mu najíst. To u něj nebylo, míval jsem hlad. Pamatuju si, že kousek od domu, kde jsme tehdy bydleli, bylo květinářství, pracovala tam jedna hodná paní. Za nějaký ořechy mi dala pár korun, já si koupil rohlíky a takový to malý máslo. To jsem byl pak extrémně šťastný,“ popsal hoch.

Nemůže spát

Podobně tomu bylo prý i s kulturními akcemi a poznáváním světa, o kterých potrestaný muž tvrdil, že klukovi dopřává.

„V divadle jsem byl. Se školou. V galerii jsem byl. Taky se školou. A na horách jsem byl taky se školou. Zato jsem mu dělal popelník. Říkal mi, že takhle se to dělá na těch výstavách, že se klepe popel z cigarety do ruky. A taky o mě ty cigarety típal,“ vypověděl chlapec.

„Dělal ze sebe architekta, na nějaký stavby jsme chodili. Řvali tam na sebe Ukrajinci, já jsem otloukal cihly. Tehdy jsem si myslel, že tam dělal vedoucího. Teď si myslím, že je to debil. Jednu chvíli pak dělal ošetřovatele v jedné hodně veřejně známé rodině. To od něj byl dobrý tah,“ uznal hoch.

Sám chlapec se nyní snaží žít běžný život, vídá se s biologickým otcem i matkou.

„Jezdím k ní občas na návštěvu, teda spíš za mým bráchou. Máma se chová už normálněji, ale nedokážu jí to odpustit. Když se jí na to zeptám, řekne mi, že si myslela, že mi tam bude líp, nebo řekne, že už je to za námi a že to nebudeme řešit,“ uvedl.

„Jenže mně se pořád stává, že nemůžu spát, každou hodinu se budím, přepne se mi to v hlavě a jsem jak malé děcko. Možná si fakt myslela, že mi tam bude líp, on umí lidi přesvědčovat. Ale podělala mi tím život,“ uzavřel své vyprávění.

Jak je možné, že se kluk dostal k cizímu muži? Taková koupě není nijak složitá, jak Právo opakovaně upozornilo. Šlo jen o to, že muž se tzv. souhlasným prohlášením rodičů nechal vepsat na matrice do rodného listu dítěte jako otec.

A kdo je muž, který se neštítil dítě koupit a pak jej trápit? Nyní jednapadesátiletý muž nosí honosné jméno Karlheinz Albert Mittrowsky.

Ačkoli odkazuje na slavný český šlechtický rod Mitrovských z Mitrovic a Nemyšle, ve skutečnosti jde o vyučeného číšníka vlastním jménem Karel David.

„Než jsem se ho ujal, uměl jen krást a ničit věci. Teď jezdí na hory a k moři, naučil se pořádně jíst, chodí do kroužků. Pozitivní vzor může dítě přijmout jen tehdy, když bude šťastné, bude ho mít někdo rád a bude si mít čeho vážit. On je na mě hrdý. Beru ho s sebou do práce, na výstavy, do divadla a on pak o tom umí celé hodiny vyprávět,“ bájil na jaře 2016 Mittrowsky.

Ten se tehdy podle dokumentů, které má Právo k dispozici, prezentoval v české verzi šlechtického jména jako Mitrovský.

Nezajišťoval péči

Skutečný život byl ale jiný. „Obžalovaný nezajišťoval řádnou péči o nezletilého, kdy dostatečně nedohlížel na dodržování hygieny a na vytvoření hygienických návyků, v důsledku čehož byl nezletilý často nemytý a zapáchal. Neposkytoval nezletilému stravu v dostatečném množství a kvalitě odpovídající jeho věku a potřebám, v důsledku čehož míval opakovaně hlad,“ stojí ve verdiktu soudu, který má Právo k dispozici.

„V přítomnosti nezletilého opakovaně užíval vulgárních výrazů, na nezletilého křičel a nepřiměřeně a opakovaně ho za různé prohřešky fyzicky trestal tak, že mu dával facky, v jednom případě ho špičkou nohy kopal do boku a břicha, až mu vznikly hematomy,“ pokračuje popis.

„Nejméně v jednom případě ho zbil vodítkem na psa s takovou intenzitou, že měl následně na zádech modřiny a na hlavě boule od karabiny, v rámci ‚hry‘ opakovaně po nezletilém požadoval, aby udělal ze svých rukou popelník, do něhož mu odklepával popel z cigaret a v několika případech mu típal cigarety o ruce,“ stojí dále v popisu.