Málo peněz pro vnitro? Na platy policistů a hasičů nesáhneme, ujistil Rakušan

„Je to nějaký rámec, který se ještě bude formovat. Stále ještě doufám, že finální suma bude jiná. V loňském roce se mi povedlo vyjednávat s ministerstvem financí účinně, to nás čeká,“ komentoval Rakušan předběžný návrh rozpočtu na příští rok, který ve středu schválila vláda.

Podle něj by ministerstvo vnitra mělo hospodařit s částkou 91,4 miliardy korun. To je oproti letošnímu plánovanému rozpočtu o 8,2 miliardy méně. V roce 2022 měl úřad na výdaje 93,4 miliardy korun.

„Ideální by bylo zachování sumy jako v letošním roce, s tím ale také úplně nepočítám,“ připustil.

Ministr zároveň vyloučil snižování platů policistů či hasičů. „V žádném případě se jim nesáhne na jedinou korunu. Byl by to nesmysl, došlo by k personálním problémům,“ slíbil.