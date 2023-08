Malí národovci mají malé šance, míní experti

Ten pochybuje, že by Rajchl, který už oznámil záměr kandidovat do Evropského parlamentu, mohl v eurovolbách příští rok uspět.

Soc. dem., která by se podle některých průzkumů mohla do Sněmovny vrátit, by podle něj chtěla patřit do liberálně-demokratického tábora, její voliči jsou ale spíš na druhém břehu. „Volí je starší lidé s nižším vzděláním, hůř situovaní,“ řekl.