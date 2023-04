SPD jedná s Trikolorou o koalici

Hnutí Trikolora v pátek komentovalo volební model Medianu, který mu přisoudil tři procenta, a naznačilo, že by taková spolupráce mohla pokračovat i ve sněmovních volbách 2025.

„Pokud spolu SPD a Trikolora vytvoří koalici, jako že o tom jednáme, součet současných deset procent (SPD) a tří procent (Trikolora) vůbec nemusí být 13, nýbrž vzhledem k volební matematice a synergickému efektu o dost více. To by nás společně katapultovalo do pozice druhého nejsilnějšího volebního subjektu,“ napsala Trikolora.