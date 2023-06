Lipavský: Česko není v bezpečí

Aby ČR obstála ve výzvách, potřebuje být podle něho zemí, která bude odolná. „Do bezpečnosti je třeba investovat. Když to budeme dělat se spojenci, investice se nám vrátí o to více,“ míní šéf české diplomacie.

A pokud by na takový konflikt došlo, Česko by se ho od první chvíle účastnilo. Zásadní k zabránění takovému scénáři je podle něho příprava a odstrašení.

Nový dokument, jak potvrdila poslankyně ODS Eva Decroix, by mohl být ve vládě projednán v červnu. Předtím by ho měla řešit ještě Bezpečnostní rada státu.

Ministr zahraničí Lipavský, jehož resort se podílí na tvorbě nové strategie, přiblížil, že by v ní mělo být popsáno, co jsou zájmy ČR, které je potřeba chránit, či co představuje hrozby a zdroje nestability. Veřejnost by se k dokumentu měla dostat až poté, co ho schválí vláda.