Lidovce povede do EP Zdechovský. O případné kandidatuře v koalici Spolu se rozhodne do září

Lídrem kandidátky KDU-ČSL do voleb do Evropského parlamentu, které se konají příští rok, bude současný europoslanec Tomáš Zdechovský. Zda bude vládní strana kandidovat v koalici Spolu, jako tomu bylo v parlamentních volbách, by se podle šéfa lidovců Mariana Jurečky mělo rozhodnout nejpozději do konce září.

Foto: ČTK Tomáš Zdechovský