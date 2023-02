Letos to na Ukrajině ještě neskončí, míní čeští poslanci

Podobně to vidí i zástupce hnutí STAN a místopředseda výboru pro obranu ve Sněmovně Josef Flek. „Myslím, že letos určitě neskončí. Jsme na začátku problému a začíná se do toho vměšovat Čína. Testuje sílu NATO, Evropy a spolupráce, takže si myslím, že pokud to nedopadne vítězstvím Ukrajiny, bude to mít mnohonásobnější následky do budoucna,“ varoval.