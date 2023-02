Lékaři zachytili první letošní případ záškrtu

„V návrhu se doporučuje přeočkování proti záškrtu minimálně ve věku 25 let a 40 let, případně jako součást pravidelného přeočkování proti tetanu,“ uvedla ředitelka SZÚ Barbora Macková. Proti tetanu by se lidé měli nechat přeočkovat každých deset let, lékaři ale upozorňují, že velká část populace má toto očkování expirované a musí vakcínu dostat znovu při vážnějším úrazu, kdy může k nákaze dojít.