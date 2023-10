Po prodělání covidu hrozí vyšší riziko autoimunitních onemocnění

Odborníci zkoumali detailnější informace o více než 350 000 pacientech s covidem-19 v období od října 2020 do prosince roku 2021. Použili také kontrolní skupinu čítající více než 6,1 milionu lidí. Průměrný věk v obou skupinách byl 52 let, rozdělení pohlaví bylo rovnoměrné.

Uvedená zjištění naznačují, že autoimunitní a autozánětlivé poruchy pojivové tkáně se mohou projevit jako přímé následky prodělání covidu-19, dlouhodobá léčba následků covidu by tak měla brát v potaz právě i riziko těchto potíží.

Jak ale mnozí další odborníci upozorňují, uváděná studie má i své limity, a to především to, že zahrnuje primárně pouze dospělou generaci, a také to, že valnou část lidí v kontrolním vzorku tvořili Asiaté, což podle nich zjištění velmi zobecňuje a nebere ohled na jiné věkové a etnické skupiny obyvatel, dodává server News Medical.