Lanovka do Bohnic vede k obavám z parkování

Velkokapacitní lanovka, jejímž investorem je dopravní podnik, by podle zpracovatele dokumentace k EIA Jaroslava Bosáka měla doplnit síť veřejné dopravy v Praze a bez emisí propojit Prahu 6 a 8.

„V autě jsem strávil nejméně půl hodiny, než jsem se prokličkoval z jednoho břehu na druhý,“ přiblížil Bosák.

Lanovka (video si prohlédněte ZDE) by potřebovala pět stožárů o výšce 30 až 50 metrů, tři stanice by nezabíraly mnoho místa, jedna z nich by umožnila nový vstup do zoo, jedno depo. Dříve se uváděla celková cena 1,5 miliardy korun.

Z Dejvic do Bohnic lanovkou. Unikát v Praze má být hotov za tři roky

Jenomže některé městské části a spolky mají výhrady. Praha 6 a Praha Troja zmínily obavu z parkování u lanovky. V už nyní přetížené Podbabě totiž není navrženo parkoviště, a pokud by se lanovka stala hlavní cestou do zoo, zcela by to podle Prahy 6 zahltilo příjezdové cesty.

Praha 6 více se proto podle radního Petra Palackého (Zelení) už dříve usnesla, že místo lanovky podporuje stavbu mostu přes Vltavu a prodloužení tramvaje přes něj do Bohnic. Podobný postoj zaujal dříve i primátorův náměstek Zdeněk Hřib (Piráti).

Foto: Vizualizace William Matthews Associates Návrh lanové dráhy Podbaba - Troja - Bohnice.

Trojská radnice se obává lanovky i tramvaje, a to kvůli zásahům do přírodního parku Drahaň Troja. Přednost by dala podle místostarosty Tomáš Drdáckého (Trojský kůň) propojení tras metra A a C mezi Dejvickou a Kobylisy.

Z parkování a z vyvolané dopravy vyjádřil obavy Petr Kala z bohnického spolku Proti plotu. Lanovka se podle něj stane turistickou atrakcí a doprava v ulicích kvůli tomu zhoustne, zvlášť kdyby město v Bohnicích postavilo parkovací dům.

„Lanovka na Petříně je nejnavštěvovanější turistická atrakce v ČR,“ upozornil Kala.

Lanovka z Podbaby do Bohnic má zelenou

Dopravní podnik podle svého šéfa pro povrchovou dopravu Jana Šurovského připomínky vnímá. Lanovka by podle něho měla ulevit od aut ve městě. „Nyní se musí jezdit autem Blankou, lanovka je v podstatě bezemisní,“ řekl.

Připustil, že prostorová situace v Podbabě s parkovištěm a s přestupem na vlak, autobus a tramvaj podle něj nemá řešení. V Bohnicích se dopravní podnik zabývá prodloužením tramvajové trati z Kobylis.

Foto: Vizualizace William Matthews Associates Návrh lanové dráhy Podbaba - Troja - Bohnice.

Bývalý primátorův náměstek Adam Schienherr (Praha sobě) zdůraznil poměrně nenáročnou a šetrnou výstavbu, malé prostorové nároky a rychlost propojení Prahy 6 a 8.

Na projekt se dříve konala mezinárodní soutěž, zvítězil projekt, který využívá pro stanice dřevo a umožňuje provozovat různý počet kabinek podle poptávky.

„Je to systém lanové dráhy, který v ČR zatím vůbec nemáme, ale využívá se ve městech kvůli nízké hlučnosti,“ dodal Scheinherr. Parkovací domy by podle něj mohly být v Praze 6 i 8. Vyzval k uspořádání více debat.