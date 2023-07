KOMENTÁŘ: Bez Francie by Kundera nebyl Kunderou - Petr Janyška

Milan Kundera měl jako vycházející hvězda české literatury to štěstí, že se někdy v roce 1967 setkal v Praze s Louisem Aragonem, tehdejším guru francouzské levicové intelektuální scény, a udělal na něj dojem. Domluvil se francouzsky, zabýval se zevrubně francouzským románem, Flaubert byl pro něj velikánem. Když potom navštívil Paříž, Aragon ho tam uvedl mezi levicové kulturní elity. Vzápětí, po vpádu vojsk do Československa, vyšel ve Francii Žert, a což bylo pro Kunderův francouzský začátek klíčové, Aragon mu k němu napsal předmluvu včetně formulace, která obletěla kulturní svět: v Československu se po invazi rozprostírá „Biafra ducha“ (v narážce na tehdejší genocidu v africké Biafře). Žert takhle českému spisovateli otevřel dveře do Francie i do světa.