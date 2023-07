Koupaliště podražila, někde i na dvojnásobek

„Na dvě hodiny, prosím,“ hlásí muž u pokladny plaveckého stadionu SK Slavia. „Teď máme už jen celodenní, za 230,“ odtuší pokladní. Muž se na chvíli zarazí, dívá se na hodinky. Do třetí hodiny odpoledne, kdy vstup mírně zlevní, zbývá ještě půlhodina. Nakonec platí a míří do šaten.

U stánku u bazénu pak pivo v kelímku vyjde na 50 korun, smažený sýr v housce na stovku „Tati, já mám hlad,“ dožaduje se asi desetiletý chlapec. „Tak to máš smůlu,“ zněla odpověď.

„Pokud budeme brát celkovou návštěvnost od začátku roku, tak zde v areálu je nižší než v předchozích letech. Ale to se jedná o návštěvnost i během zimní sezony. Pevně věříme, že letní sezona bude minimálně stejná jako loňská. Zatím největší zájem byl tuto sobotu, kdy teplota atakovala hranici čtyřicítek,“ řekl Právu Bezděk. V Podolí zachovali i v létě možnost hodinového vstupného, vyjde na 185 korun.

Vstupné z obdobných důvodů asi o 20 procent zdražili i v Praze na Petynce, kde vyjde celodenní vstup pro dospělého na 220 korun. Rodinné vstupné do vodního parku Aquapalace v Čestlicích vyjde o víkendu skoro na tři tisíce korun, ve všední den o pár stovek méně. Pro dospělého pak vstup do zdejšího vodního světa vyjde ve všední den na 949 korun na tři hodiny, 1049 pak na celý den. O víkendu to bývá dražší. Takové ceny tu ale byly už loni, návštěvnost si letos pochvalují, zvedla se proti loňsku o desetinu.