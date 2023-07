Koupaliště jsou na tropy připravena

Ještě tepleji, ale už s bouřkami bude podle předpovědi v pondělí. Maxima nad tropickou třicítkou meteorologové očekávají také v další části příštího týdne. Vyplývá to z týdenní předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Oblíbeným místem ke koupání je jezero v Poděbradech s písečnou pláží, skluzavkou a novým zázemím, které tady nechalo město vybudovat. I kvůli těmto investicím se mírně zvedlo vstupné a lidé bez rozdílu věku platí 70 Kč za osobu při vstupu mezi 6. a 19. hodinou. Pozdější vstup vyjde na 10 Kč, od půlnoci do rána je pak areál uzamčený.

V červnu byla podle jednatele technických služeb města Michala Pavlase návštěvnost slabší než vloni, v posledních dnech je ale zájem velký. „Zlomilo se to o svátcích, které byly hodně silné. O víkendu čekáme také velkou návštěvu,“ řekl Právu Pavlas.

Nespokojení jsou plavci, kteří v hlavním městě mířili na koupaliště Lhotka v Praze 4. To zůstává zavřené kvůli parazitovi, který způsobuje svědivou vyrážku zvanou cerkáriová dermatitida. Hygienici zakázali vstup od 20. června.

„Aktuálně probíhají práce směřující k odstranění plžů, jejichž výskyt je pro další výskyt cerkáriové dermatitidy zásadní,“ vzkazují provozovatelé areálu. Od 10. do 15. července bude další testování. Pak se buď biotop otevře, nebo sezona skončí.

Lidé z Českobudějovicka vyráží za perných dní na přírodní koupaliště v Borku. To je otevřené od 10 do 21 hodin a vstupné tam činí na celý den sto korun. „Voda je v perfektním stavu. Lidé využívají zázemí i brouzdaliště pro děti. Nápor určitě čekáme i o víkendu, kdy by měly být vysoké teploty,“ pochvaloval si správce koupaliště Petr Zeman.