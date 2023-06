Koupání ve volné přírodě? Kvalitu vody prozradí smajlíci

Stará Živohošť na vodní nádrži Slapy je oblíbeným rekreačním místem. Jezdí sem za přírodou, výlety i koupáním rodiny, školy v přírodě či pracovní kolektivy. A je to také jedno ze zhruba čtyřiceti koupacích míst, které hygienická stanice Středočeského kraje monitoruje během letní sezony, od června do srpna.

„Tady je vidět do metru a půl absolutně bez problémů na dno,“ odškrtávají si další bod měření, který naznačuje dobrý stav zdejších vod. I kdyby ale byla průhlednost horší, nemusí to nutně znamená zhoršenou kvalitu.

Voda se nabírá z různých částí kolem mola, a pak se smíchá, aby utvořila co nejreprezentativnější vzorek. Za pár minut jsou odběry hotové a může se jet na další místo. Výsledky z laboratoře se dostanou všem odpovědným orgánům na stůl do tří dnů.

„Čtvrté stádium, červený smajlík, znamená, že voda už má tak špatné hodnoty, že není vhodná ke koupání, ale není to pořád zákaz. Lidi, kteří by se na té lokalitě chtěli koupat, jsou informováni, že by do ní neměli lézt, a je to jen na nich, jestli budou riskovat, nebo ne. Zákaz koupání znamená až černý smajlík,“ vysvětluje význam barev.