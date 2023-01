Karlovarské referendum o Vřídelní kolonádě neplatí, volilo málo lidí

Vedení Karlových Varů už předem upozorňovalo na to, že i kdyby záměr prošel, stejně město nemá peníze na jeho realizaci. V seznamech voličů v Karlových Varech je zapsáno celkem 35 851 osob. Aby referendum bylo platné, muselo by v něm volit alespoň 35 procent z nich, tedy 12 548 lidí. Hlasovací lístky ale hodilo do uren jen 11 081 voličů. Referendum tak není platné a ani nijak závazné pro vedení města.

Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) řekla, že je v podstatě ráda, jak hlasování dopadlo. „Karlovaráci už podruhé ukázali, že chápou potřeby města a že před nesmyslně drahou replikou je pro ně důležitější to, jak to město bude fungovat dál. Jsou před námi velké výzvy, které budou stát nejen spoustu úsilí, ale i spoustu peněz. To znamená, že si jsou vědomi, že pokud bychom šli do repliky kolonády – tak to rozpočet možná na několik desítek let zasáhne tak, že nebude možné do města investovat ani korunu,“ uvedla primátorka