Kandidát na předsedu Pirátů Špoták: Vyměníte trenéra a mužstvo dostane novou jiskru

Neustál i podle vás Michálek svůj návrh na změnu organizace strany spočívající v předání větších kompetencí předsednictvu?

Místo toho, abychom demokraticky diskutovali o tom, zda tu změnu chceme, nebo ne, tak to řešíme tím, že odvoláváme člověka, který ji navrhl.

Vy s Michálkovým návrhem souzníte?

Přesun některých kompetencí je věc, která jde s dobou. Ale já bych byl umírněnější, protože vím, že se v rámci členské základny jedná o velice citlivé téma.

V červnu jste v rozhovoru pro deník Právo uvedl, že nesouhlasíte s vládním angažmá pirátů. Máte stále stejný názor?

V posledních měsících se tvář pirátů v rámci vlády zlepšila. Piráti tam odvádějí spoustu dobré práce, ale mají problém, stejně jako celá vláda, s komunikací směrem k veřejnosti. To je věc, na které se pracuje a musí pracovat.

Pokud se v lednu stanete novým předsedou České pirátské strany, otočíte kormidlem? Kurz pryč ze Strakovky?

Nemyslím, že bychom měli z vládního angažmá vycouvat. To by ukázalo, že některé věci děláme špatně, což si nemyslím. Tím, co jsme prosadili, jsme dokázali z minima vytěžit maximum.

A piráti jsou tam i proto, aby ukazovali na některé věci, které podle nás nejsou správné. Třeba na angažmá Pavla Blažka na ministerstvu spravedlnosti.

Na plzeňském hejtmanství spolupracujete s hnutím ANO. Mohli by v budoucnu piráti spolupracovat s ANO i na vládní úrovni?

Když vidím, jak teď ANO vystupuje, tak si to moc představit nedokážu. Ale je to hodně o lidech. A regionální politika je jiná než celostátní.

Lidé v Česku si vás zatím spojují asi hlavně se záměrem gigafactory, ke kterému se jako hejtman často vyjadřujete. Označil byste se za příznivce, nebo odpůrce gigafactory?

Nejsem odpůrcem samotného projektu, ale procesu, který je s tím spojený. Komunikace ze strany vlády byla velice nešťastná, matoucí.

Obětování letiště v Líních by ovšem podle mne mělo smysl, jen pokud by se jednalo o koncept Volkswagenu, protože Plzeňský kraj i automobilka v Mladé Boleslavi jsou velice úzce navázány na německý trh. Pro jiného investora by tato oběť byla příliš velká.

Jak hodnotíte stávajícího předsedu pirátů Ivana Bartoše?

Dokázal piráty v roce 2017 dostat do Poslanecké sněmovny. Dokázal je zvednout z prachu a z pirátské strany udělat stranu respektovanou na české politické scéně. Byl to on, který dokázal piráty dostat do vlády.

Přesto ho chcete vystřídat.

Pomohu si fotbalovým prostředím – někdy máte vynikající tým, který z ničeho nic začne kolísat, chybí výsledky. Vyměníte trenéra a mužstvo dostane novou jiskru, začne najednou zase vyhrávat.

I pirátská strana potřebuje novou jiskru, protože jsou před námi důležité milníky, evropské i krajské volby v roce 2024.

Co byste jako nový trenér v mančaftu změnil?

Pokulhává propojení centrální politiky s kraji. Přitom v regionech jsme velice silní.