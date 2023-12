Po Babišovi se neuklízí. Balíčkem vláda kompenzovala jen to, co sama navýšila, míní Kalousek

„Vláda udělala zaplať pánbůh za balíček, kterým dokázala vykompenzovat výdaje, které navýšila ona sama. Poté, co se ujala mandátu, některé výdaje dost zvýšila - obrana, 130 procent platů učitelů, nabrala dalších 10 tisíc lidí placených ze státního rozpočtu, schválila pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce - když to napočtete, tak jsme někde mezi 80 až 90 miliardami korun výdajů, které ta vláda zvýšila sama,“ prohlásil v neděli na CNN Prima News exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09), který zároveň připomněl, že je podporovatelem balíčku.

„Tím balíčkem, budiž jí za to čest a sláva, to vláda kompenzuje, ale už nemá dostatek sil, jak naplnit ten slib, že se bude uklízet po dědictví po Andreji Babišovi. To vidíme i na čísle deficitu, jestliže letos máme 2,3 procenta a příští rok se očekává 2,2 procenta, tak to je v zásadě stejný strukturální deficit. Byl by mnohem větší, kdyby tam balíček nebyl. Po Babišovi se ale neuklízí, to dědictví tam bohužel zůstává,“ ztrhal Kalousek opakovanou mantru vládních představitelů o nápravě financí po kabinetu Andreje Babiše.

Rozpočtem na příští rok se schodkem 252 miliard se podle Kalouska navíc nepodařilo změnit trend zadlužování, jak tvrdil při závěrečném schvalování rámce v Poslanecké sněmovně například premiér Petr Fiala (ODS). „Výdaje stále rostou,“ míní.

Sněmovna schválila státní rozpočet na příští rok

Tvrzení vlády o zlepšování veřejných financí, boji s deficity a nápravy po éře Andreje Babiše označil za „propagandu“, přičemž se snažil na přímý dotaz moderátorky vyhnout slovu lež. „Je to propaganda mimo realitu,“ upřesnil pouze. Kroky Fialova kabinetu nepokládá za „odpovědné hospodaření“.

„Propaganda je věc jedna, ostrá čísla jsou věc druhá. Vláda už druhým rokem část deficitu přesouvá na mimorozpočtové fondy. Pokud chceme srovnávat deficity v jednotlivých letech, tak to musíme sčítat. Sice se říká, že deficit státního rozpočtu je 252, ale deficitní hospodaření vlády bude 270, to je strašné číslo. Nepokládám to za odpovědné hospodaření. Když se ale podíváte, co chce opozice, a napočtete si to, co by bylo v rozpočtu podle opozice, tak nejsme na 270, ale je na 400. Můžete si vybrat,“ řekl Kalousek.

„Bohužel k tomu lze říct jediné - rozpočtově odpovědná síla v Poslanecké sněmovně není a vláda je pořád rozpočtově odpovědnější než opozice,“ uzavřel.

Ekonom k důchodům: Opozice je vlastně ráda, že špinavou práci vláda odvede za ni

Jako voliče vládní koalice ho přitom tato „propaganda“ a neochota kabinetu přiznat nějakou chybu či neúspěch uráží a podle něj to vládě ubližuje. Zároveň má ale za to, že kabinet má být na co hrdý.

„Přál bych si, kdyby vláda mluvila upřímně. Kdyby některé věci, které se jí nepodařilo udělat, férově přiznala a řekla: ,Tohle se nám nepodařilo, uděláme příště´ či ,nebo tohle ne, ale tohle se nám podařilo´. Té vládě se přece spousta věcí podařilo, zvládla úžasně uprchlickou krizi, zaujímá úctyhodné pozice v zahraniční politice - má se čím chlubit, ale jako jejího voliče mě trochu uráží, když se jí něco objektivně nepodaří a ona mi tvrdí, že se jí to podařilo. To není pravda, já umím počítat a když umí počítat i spousta voličů vlády, tak zjistí, že ta propaganda úplně pravdivá není a to vládě podle mě hodně ubližuje,“ posteskl si Kalousek.