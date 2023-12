Lékaři nechtěli dál sloužit dobrovolné přesčasy, jejichž počet navíc narostl, protože by už museli rezignovat na soukromý život. Čtyřikrát jednali s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem, ale marně. Jak jednání probíhala, úplně jasné není, ale zástupci lékařů říkali, že jim ministr opakovaně nabízel stále totéž, což by ukazovalo na neochotu ustoupit.

Nakonec musel zasáhnout premiér, který na poslední chvíli přišel s řešením, na něž lékaři přistoupili. Ať už se řešení tak vleklo kvůli nepružnosti ministra, nebo kvůli tomu, že měl příliš tvrdě nastavené mantinely, ukazuje to, že vláda nedokáže problémy řešit včas a nechává je zbytečně vyhrotit. To ukázala už rozsáhlá stávka ve školství, učitelé přitom nejsou zrovna těmi, kdo hned vyhlašuje stávku.

Ekonomové sice mluví o tom, že inflace se snižuje, ovšem to neznamená, že klesají ceny, ty jen rostou pomaleji. A je potřeba si uvědomit, že v posledních letech výrazně rostly, mnohé zboží je nyní i více než dvakrát dražší než ještě před pár lety. A ještě výrazněji vzrostly náklady na energie. Ty navíc dále porostou, když Energetický regulační úřad v čtvrtek potvrdil, že se vrátí poplatky ve výši 600 korun za megawatthodinu na obnovitelné zdroje a stoupne i platba za distribuci. Regulovaná část ceny elektřiny tak v příštím roce meziročně vzroste o 65,7 procenta, u plynu pak o 38,8 procenta. Většinou půjde o pár tisíc, ale pro mnohé lidi, kteří se potýkají i s dalšími dopady inflace, je to takřka neúnosné. Odříci si dovolenou u moře nebo i doma je sice nepříjemné, ale dá se to vydržet, ovšem jíst, bydlet a topit se musí. Nárůst cen energií navíc dopadá na podniky, takže i ty podporují protesty. Knížecí rady, že se má šetřit, protože náš průmysl nedbá na úspory energie, jsou v případě sklářství nebo hutnictví hloupé. A pokud necháme zkrachovat hutě, budeme muset ocel a železo potřebné na výrobu a modernizaci zbraní brát ze zemí, které jsou soupeři Západu. A to chytré není.