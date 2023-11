Lékaři budou moct pracovat 24 hodin v kuse, schválili poslanci

Novelu předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) spolu s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem (TOP 09) jako poslanci. Reagují tak na protesty lékařů, které vyvolala část původní novely zákoníku práce, která je účinná od října.

Ta umožnila zdvojnásobení ročního objemu dobrovolných přesčasů zdravotníků až na 832 hodin. Část nemocničních lékařů na protest přesčasy od prosince vypovědělo.

Současná novela tak novelizuje tu původní. Snižuje povolené množství přesčasové práce na 416 hodin za rok a povoluje lékařům pracovat až 24 hodin bez odpočinku.

„Nastalo mnoho debat ohledně přesčasů lékařů. Navázali jsme na debatu tak, abychom zrušili původní záměr, ale zároveň abychom umožnili lépe sladit výkon práce lékařských profesí. Chceme jim umožnit 24 hodin práce vkuse,“ uvedl na plénu Jurečka.

Průlom: Fiala oznámil dohodu s protestujícími lékaři

„Těchto 24 nepřetržitého výkonu práce bude nastaveno tak, že to bude kombinace délky směny 12 hodin plus 12 hodin přesčasů. Není to 24hodinová směna, ale 12hodinová plus navazující přesčas, pokud je to nutné,“ vysvětloval ministr ve Sněmovně.

Tato novela je podle něj výsledkem dohody s odbory a lékaři. Poslanci ji ve čtvrtek odpoledne schválili na mimořádné schůzi zrychleně už v prvním čtení, aby mohla být účinná od 1. ledna 2024. Pro hlasovalo 132 poslanců z 135 přítomných, tedy i zástupci opozice. Nyní předloha zamíří do Senátu.

„Novela je málo flexibilní“

Zástupci hnutí ANO ale kritizovali, že je nová novela málo flexibilní. „Proč se do novely dalo 12 hodin směny plus 12 hodin přesčasů a nedala se tam rovnou 24hodinová služba? V zákoníku práce by měly být všechny varianty, aby si organizace si mohly vybrat. Flexibilita je důležitá,“ apelovala na plénu například poslankyně Ivana Mádlová.

Jurečka upozornil, že to navrhoval asi 20 účastníkům jednání, což byli zástupci různých lékařských organizací. Ti podle něj 24hodinovou směnu odmítli. „Umím si představit, že to může být upraveno. Ale nejsme schopni to dohodnout v tomto období, abychom udělali změnu od 1. ledna,“ připustil.

„Myslím, že je tady práce i pro nás jako pro Sněmovnu na příští rok,“ souhlasil poslanec Jiří Mašek (ANO).