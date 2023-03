Káčer: Od prezidenta Pavla čekám jasnou podporu Ukrajiny

S panem prezidentem mám silný osobní vztah, znám ho dlouhá léta a moc si ho vážím. Máme podobnou profesionální minulost. Byl jsem zástupcem ministra obrany a čtyři roky jsem zastupoval Slovensko v NATO. Pana prezidenta jsem poznal jako šéfa vojenského výboru NATO, kde odvedl neuvěřitelně skvělou práci pro nás všechny. Když odcházel z Aliance, tak mu lidé projevili potleskem velkou úctu. To není jen tak, je potřeba si to zasloužit svou autoritou.

Potkali jsme se mnohokrát. Jediné, co mě mrzí, že jsme neabsolvovali po Čechách jízdu na motorce, jak jsme to plánovali. Teď to kvůli jeho vytíženosti budeme muset opět na nějaký čas odložit. Máme dokonce stejné motorky.

Přiznám se, že mě občas mrzí, že jsme se rozdělili, když vidím, jaký je tento svět komplikovaný. Patnáctimilionová země by měla větší diplomatický a bezpečnostní výtlak. Na straně druhé to vnímám jako realitu a je to úplně v pořádku. Těší mě, že jsme si vzájemně dokázali zachovat fantastickou emoci. Snažím se přispět k tomu, aby vytrvala, protože jak se mění generace, není to zcela jednoduché.