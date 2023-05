K odejmutí dítěte rodině musí být závažné důvody, připomněl Ústavní soud

Případ má kořeny v rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 8, který svěřil nezletilého syna a jeho sestru do střídavé péče obou rodičů, jejichž vztahy jsou „mimořádně konfliktní“.

Po dvou letech byl na základě podnětu orgánu sociálně-právní ochrany dětí tehdy jedenáctiletý chlapec soudem umístěn do dětského domova, proti čemuž se oba rodiče odvolali.

ÚS konstatoval, že umístění dítěte do ústavní péče bylo nedůvodné, a připomněl, že rodiče měli snahu dospět k dohodě a byli ochotni upravit střídavou péči. To soud pominul a nezabýval se ani tím, jaký byl nejlepší zájem dítěte.

Ústavní soud zopakoval, že „základem rodinných vazeb je tradičně pouto pokrevního příbuzenství mezi členy rodiny“ a ústavní výchova má být až krajní možností, neboť svěření dítěte do péče jiné osoby musí mít přednost.

„Odnětí dítěte nelze akceptovat v případě, že v biologické rodině dítěti nehrozí vážná a konkrétní rizika, neboť s tímto odůvodněním by bylo možné odejmout tisíce dětí a svěřit je ‚lepším rodičům‘,“ připomněl ÚS a pozastavil se nad tím, proč se soud nezabýval možností svěřit hocha do péče prarodičů, i nad skutečností, že jej nezajímal ani názor samotného dítěte.

„Obvodní soud také nevysvětlil, co by měli rodiče konkrétně dělat, aby jim syn mohl být opětovně svěřen do péče,“ konstatovali ústavní soudci s poukazem na skutečnost, že chlapec je stále umístěn v dětském domově.