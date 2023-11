Jurečka: Starostové obcí nebudou moci říci, že na dětskou skupinu nemají peníze

Finanční podpora státu z Národního plánu obnovy bude pro obce a města na zřízení dětských skupin natolik štědrá, že pokryje sto procent nákladů. Starostové by proto neměli říkat, že na to nemají peníze. Ve středu to novinářům řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Foto: Petr Horník, Právo Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL)