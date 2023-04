Neváhejte, vláda znevýhodní předčasné penze

„Kdo to stihne před změnou, a třeba i s formulářem Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění, bude mít stará pravidla. Takže můžeme čekat další vlny odchodů do předčasných důchodů,“ řekl Právu důchodový poradce Martin Kohoutek.

Formulář od loňska

Formulář byl kvůli přetížení úřadů zaveden loni. Umožňoval „předjednat si“ uplatnění nároku na předčasný důchod s tím, že na úřadě o něj lidé mohou následně zažádat do šesti měsíců.

Předčasné důchody byly loni nezvykle výhodnější než odchod do řádného důchodu letos, a to díky mimořádným valorizacím v důsledku vysoké inflace. I letos by mohly být výhodnější s ohledem na další mimořádnou valorizaci v červnu.

Jak moc, to se ukáže teprve později. V tu chvíli by ale mohlo být i pozdě.

Zákon, který má podmínky změnit, nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Ještě ho ovšem musí schválit parlament. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) původně tvrdil, že by zpřísnění mělo začít platit od ledna, teď už ale podle ČTK počítá se zářím.

Na návrhu z dílny ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), kterým se zkracuje maximální období předčasné penze z pěti na tři roky i se zvyšuje krácení starobního důchodu, je ve vládní koalici shoda.

Podle novely, kterou již Jurečka poslal do připomínkového řízení, se navíc nemá valorizovat procentní výměra předčasných starobních důchodů až do doby, kdy jejich poživatel dosáhne důchodového věku. Navíc chce Jurečka prosadit i prodloužení povinné doby důchodového pojištění z 35 na 40 let.

Mzdy měli stejné, důchod bude jiný

Vláda tak chce postupně ušetřit miliardy. Cílem je udržet práceschopné lidi déle v zaměstnání. Ke konci loňska bylo v předčasné penzi už 30 procent starobních důchodců v zemi, tedy přes 680 tisíc lidí. To je o 38 tisíc víc než před třemi lety a o 156 tisíc víc než před deseti.

Zpřísnění pravidel se ale nelíbí některým expertům na důchodovou problematiku. Považují je za neférové vůči lidem, kteří do důchodu nyní míří. „Stát naprosto selhává v zachování nějaké rovnosti mezi podobnými důchodci. Ač měli podobné příjmy, odpracovali shodný počet let, jejich důchod bude rozdílný,“ reagoval Kohoutek.

Více lidí bude motivováno k tomu, aby počkalo až na řádný důchod Jakub Augusta, mluvčí ministerstva práce

Se znevýhodněním předčasných důchodů kvůli rozpočtovým dopadům a související potřebě udržet zdravé lidi déle v práci nicméně lze podle něj i většiny ekonomů v zásadě souhlasit.

Navržené změny ale poškodí budoucí zájemce o předčasný důchod. „Nerozumím tomu, proč účinnost zákona, aspoň co se týká předčasných důchodů, není odložena na později, nebo proč změna není pozvolná, ale ihned skáče z pěti let na tři roky předčasnosti,“ diví se Kohoutek.

V důvodové zprávě novely se uvádí, že „řady pojištěnců, konkrétně žen, které vychovaly dvě a více dětí, se změna nijak nedotkne. U ostatních dojde k mírnému posunu okamžiku, kdy mohou odejít do starobního důchodu sníženého za předčasnost.“

Kohoutek to však rozporuje. „Například muž narozený 25. září 1963 může do předčasného důchodu za stávajících podmínek k 25. září 2023 a do řádného 25. května 2028, po novotě by mohl do předčasného důchodu až od 25. května 2025, tedy tři roky před řádným důchodem. To mi tedy jako mírný posun nepřijde. Naopak posunout pouhých pár měsíců před vznikem nároku odchod do důchodu o více než jeden a půl roku je dost asociální a tvrdé,“ konstatoval.

Lidé, kteří ze zdravotních či jiných důvodů zvažovali dřívější odchod do penze, a to i několik let dopředu, teď žijí v nejistotě, co bude platit za pár měsíců. Dřívější odchod do penze sice letos zřejmě nebude tak výhodný jako loni, pro řadu lidí ale může být před účinností změn i tak atraktivní. „Rozhodující pro posouzení, podle jaké právní úpravy se bude předčasný starobní důchod počítat, bude požadované datum jeho přiznání,“ řekl k tomu Právu mluvčí ministerstva Jakub Augusta.

Loni možnost předčasného důchodu využily desítky tisíc lidí. Smyslem nové úpravy předčasných důchodů je podle Augusty zavést systémové opatření, které omezí jejich počet.

„Více lidí bude motivováno k tomu, aby počkalo na řádný důchod. Výhodou nového opatření navíc je, že efektivně reaguje na situaci, které jsme byli svědkem na konci loňska, kdy odchod do předčasného důchodu pro někoho byl finančně výhodnější než odchod do důchodu řádného,“ shrnul mluvčí.

Vláda už zkrátila červnovou mimořádnou valorizaci v průměru o tisícikorunu. Dále upravila i pravidla dalšího růstu penzí, v dohledné době se to ale nejspíš neprojeví. Ministerstvo totiž už pro letošek s další mimořádnou valorizací nepočítá a nahrazení poloviny růstu reálné mzdy třetinou se minimálně nadcházející lednové řádné valorizace netýká, protože stejně jako loni ani letos reálná mzda neroste.

Co navrhuje Jurečka

Zkrátit dobu, kdy lze odejít do starobního důchodu před dosažením důchodového věku, na maximálně tři roky. Teď to je o tři roky, pokud důchodový věk pojištěnce je nižší než 63 let, a o pět roků, pokud důchodový věk činí aspoň 63 let a pojištěnec má aspoň 60 let. Zvýšit intenzitu krácení procentní výměry předčasného starobního důchodu tak, že se výměra bude snižovat za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku jednotně o 1,5 procenta výpočtového základu. Nyní se za tento počet chybějících dnů snižuje procentní výměra o 0,9 procenta výpočtového základu v období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 procenta v období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 procenta ze základu teprve od 721. kalendářního dne. Dále MPSV navrhlo nevalorizovat procentní výměry předčasných starobních důchodů až do doby, kdy jejich poživatel dosáhne důchodového věku. Pro nárok na předčasný starobní důchod se má také prodloužit povinná doba pojištění, a to z 35 na 40 let.