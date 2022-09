Jiří Čunek přeskočil lídra

„Myslím, že Vsetínu a Valašsku dávám, co můžu. A když se vám to takto vrátí, je to příjemné,“ přiznal Právu Čunek, který v komunálních volbách dostal 2020 hlasů. Starosta Růžička pak 1777 a druhá na kandidátce lidovců, místostarostka Simona Hlaváčová, získala 1810 hlasů.