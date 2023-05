IKEM dál povede ředitel Stiborek

Výběrového řízení se zúčastnili tři zájemci, dva z nich předložili ministerstvu svou vizi rozvoje IKEM na další čtyři roky. V komisi zasedli i členové odborných komor lékařů nebo lékárníků a zdravotních výborů Sněmovny a Senátu. Z uchazečů, kteří se měli přihlásit do konce dubna, komise v pátek vybrala Stiborka.

Ministr už po svém nástupu uvedl, že chce znovu vypsat výběrová řízení na ředitele těch příspěvkových organizací, jejichž ředitelé jsou v čele zařízení přes pět let. Podobně hledá MZd také ředitele SÚKL. I jeho současná ředitelka Irena Storová, která instituci vede od roku 2018, se do výběrového řízení přihlásila. Před uzavřením je rovněž opakované výběrové řízení na post ředitele sekce MZd pro zdravotní péči, který je volný více než rok po odchodu Martiny Koziar Vašákové. Do minulého konkurzu se žádný zájemce nepřihlásil.