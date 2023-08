Houbařům prší, první se objeví růžovky a babky

Jako první by to měly být hlavně růžovky a babky, pak i všechny hřibovité houby. „Předěl mezi suchým kontinentálním počasím, které panovalo zhruba od začátku května do začátku minulého týdne, skončil,“ uvedl Rudolf Kovařík, meteorolog a pozorovatel přírody ze Šindelové na Sokolovsku.

„Teď nastalo období, kdy přichází od západu jedna fronta za druhou, skoro každý den tu je porce srážek. Nebude jediný den, kdy by srážky neměly být. Většinou přes den, ale někdy i v noci,“ řekl Kovařík.

Voda i do lesů

Podstatné je podle Kovaříka to, že se dešťová voda dostala konečně nejenom na louky, ale i do lesů.

„Tam je to totiž složitější, protože lesy mají obrovské množství chvojí, jehličí a větví, takže tam je potřeba, aby napadlo aspoň deset milimetrů, aby se tam všechno namočilo a dostala se voda do půdy,“ uvedl Kovařík s tím, že to je důležité pro to, aby vznikly ty správné chemické reakce pro vznik podhoubí.

„Nejdříve porostou houby na krajích lesů, přičemž se bude jednat pouze o některé druhy,“ předpokládá Kovařík s tím, že dosud se podařilo najít houbu skutečně jen nahodile v nějakém opravdu stinném místě.

Ještě týden až dva

„Našla jsem za vsí v lesíku babku, tak to jdeme se sousedkou omrknout, zda jich nebude víc,“ hlásila v neděli odpoledne Alena Dologová z karlovarského předměstí Počerny.

„Možná najdeme dvě babky,“ ukazovala s úsměvem na rtech na sebe a na sousedku Růženka Burachovičová. Nakonec v lese zmokly. „Skvělý úlovek: tři prašivky, dvě klíšťata a jeden žampion,“ dodala po návratu z lesa.

„Vidím to tak, že za týden, možná čtrnáct dní, je čas, kdy bychom se mohli dočkat většího úlovku hub. Tento týden to bude ještě nahodilé, jen na dno košíku, ale další týdny to bude lepší, jak jsme zvyklí,“ uvedl Kovařík.

„Nejdříve porostou růžovky, tedy masáci, jak se jim říká, tak ty už nyní lze najít. Pak začnou poddubáci a následně další hřibovité houby. Myslím, že to půjde hodně rychle, tento týden nastane zlom,“ dodal pozorovatel přírody s tím, že houby porostou celoplošně.

Přichází ochlazení

Tento týden bude v Česku chladněji než v předchozích dnech. Meteorologové očekávají převážně oblačno až zataženo s deštěm či přeháňkami a nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat maximálně kolem 25 stupňů. A nejstudenější bude víkend, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

Noční teploty na konci týdne klesnou dokonce až k devíti stupňům. Také oblačnosti a srážek bude hodně, řekla Novinkám meteoroložka Dagmar Honsová. „Přes Česko budou přecházet od západu jednotlivé frontální systémy. V hlavní roli tak budou pláštěnky a deštníky. Ojediněle se budou tvořit i bouřky,“ uvedla.