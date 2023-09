FOTO: Repliku Karlova mostu rozebírají ručně kámen po kameni

Má také název Karlův most, ale nejde o slavnou památku z centra Prahy. Ve středočeské Dobříši od středečního dopoledne rozebírají menší repliku slavnějšího mostu kvůli havarijnímu stavu. Památkově chráněný most musejí dělníci rozebírat postupně po kvádrech, jelikož ty se po opravě na místo vrátí. Náklady na rekonstrukci dosáhnou podle odhadů téměř 14 milionů korun, ke zprovoznění by mělo dojít příští srpen.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Dělníci od ranních hodin rozebírají klenbu kámen po kameni, aby se po opravě znovu mohly použít