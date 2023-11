Fico hrál nezodpovědně hru s ruskými tajnými službami, tvrdí slovenský poradce Černochové

Proč jste přijal nabídku radit české ministryni obrany?

Nabídka mě překvapila i potěšila, protože není vůbec standardní, aby radil bývalý ministr z jiné země. Ale máme s paní ministryní skvělé vztahy. Já jsem byl už dva roky ministrem, když ona nastoupila, tak jsem jí občas poradil nebo ji uvedl mezi ministry NATO.

V čem jí budete radit teď?

V zahraniční politice, v průmyslové spolupráci a také v oblasti modernizace armády.

Co byste jí poradil, kdyby se vás zeptala, zda je rozumné říkat, že by Česko mělo vystoupit z OSN?

Nemůžete po mně chtít, abych komentoval statusy paní ministryně na sociálních sítích. Ale všichni si uvědomujeme, že OSN nefunguje, jak by měla.

Černochová vyzvala k vystoupení České republiky z OSN

Budete pracovat nejen jako poradce, ale i pro ministerskou agenturu pro průmyslovou spolupráci. To bude práce na plný úvazek a jakou odměnu dostanete?

Na částečný úvazek. Dostávat budu 45 tisíc českých korun. Což není nějaká obrovská částka, pro mě je to spíš otázka prestiže.

Budu radit, když bude ministryně potřebovat, nebo pomáhat při jednání ohledně průmyslové spolupráce českých a slovenských podniků na různých projektech. Mám na to zkušenosti a také prověrku na přísně tajné a podepsal jsem vůči Česku mlčenlivost.

Ruské zpravodajské služby dělaly vše, aby šířily protiukrajinské nálady. Robert Fico tuto hru s Rusy hrál a to bylo hodně nezodpovědné.

Co říkáte na změnu zahraničního kurzu Sloven­ska? Vláda, v které jste byl ministrem obrany, měla vy­­zbrojování Ukrajiny jako prioritu, ale nový premiér Fico vyhrál volby s heslem: Už ani náboj na Ukrajinu.

Počkám si na realitu. Robert Fico je známý tím, že v kampani řekne spoustu věcí, ale pak je nedělá.

Nedovedu si představit, že zastaví výrobu ve státním podniku ZVS v Nové Dubnici, kterou z poloviny vlastní český zbrojař Strnad a která vyrábí dělostřelecké náboje. Celá výroba, tedy okolo sto tisíc nábojů ročně, jde na Ukrajinu. Nebo nevěřím, že zastaví výrobu houfnic Zuzana 2.

Podařilo se nám těchto houfnic prodat na Ukrajinu 24 kusů a 14 jich je teprve ve výrobě. Myslím, že to nezruší. Jen oklame své voliče.

Nemyslíte, že silné angažování bývalé slovenské vlády v pomoci Ukrajincům vládním stranám uškodilo ve volbách, protože jste šli proti názoru Slováků?

Názor na pomoc se vyvíjel, protože na začátku konfliktu byl jiný než teď před volbami, ale neřekl bych, že bychom prosazovali něco proti vůli Slováků, i když jsou v té otázce rozdělení. Ruské zpravodajské služby dělaly vše, aby šířily protiukrajinské nálady. Robert Fico tuto hru s Rusy hrál a to bylo hodně nezodpovědné.

Například vaše strana Demokrati, kterou jste založili s bývalým premiérem Hegerem, nezískala ani tři procenta. Hrálo v tom roli, že jste tak mocně pomáhali Ukrajině?

To je spekulace. A i kdybych dopředu věděl, že kvůli tomu ve volbách neuspějeme, tak bych nedělal nic jinak, protože Ukrajina je jednoznačně obětí.

Ficova vláda neschválila balík vojenské pomoci Slovenska Ukrajině

Čím si vysvětlujete, že velká část Slováků si toto nemyslí a fandí Rusku?

Po Bulharsku je Slovensko na druhém místě v proruském sentimentu. To jsou špatná čísla a stojí za tím práce ruských tajných služeb a šíření ruské propagandy.

Bohužel na to část slovenských politických stran naskočila a dezinformace i šířila. Je rozdíl ve vnímání nebezpečnosti takového chování. Například když jsme chytili slovenského spolupracovníka ruských služeb při činu, když přebíral peníze, tak mu soud dal jen podmínku. Ve stejné době v Itálii nějaký kapitán, který předával Rusům informace, dostal 30 let.

Ještě k té pomoci. Pochybuji, že Ficova vláda zabrání spojencům, aby přes Slovensko vozili na Ukrajinu zbraně. Protože Slovensko a Polsko jsou dveře pro desítky zemí, které na Ukrajinu dovážejí.

Může i blokovat tranzit přes slovenské území, ale chci vidět, jak to v zahraničí vysvětlí.

Proč ne, když to dělá maďarský premiér Orbán?

Ani Orbán to nedělá. Dodávky mohou jít přes maďarské území, ale už ne přes maďarské hraniční přechody a musí přejít přes slovenský přechod Vyšné-Nemecké.

Může blokovat finanční pomoc?

Může. Může i blokovat tranzit přes slovenské území, ale chci vidět, jak to v zahraničí vysvětlí. Z jeho strany bylo hodně krátkozraké slibovat Slovákům věci, které půjdou jen těžko změnit.

Podle Fica jste tím, že jste na Ukrajinu poslali stíhačky MiG-29, raketomety S-300 a BVP, oslabili obranyschopnost Slovenska.

Poslali jsme 12 zásilek zbraní a každou schválil náčelník generálního štábu a mnohé z nich i navrhoval, protože dobře věděl, kterou techniku už nebudeme používat.

Systém S-300 byl dlouhodobě vypnutý. Stíhačky MiG-29 byly použitelné čtyři a ty odletěly na Ukrajinu. Měli jsme málo pilotů, protože za Ficovy vlády se rozhodlo, že se už nebudou trénovat piloti na migy, protože dostaneme F-16.

Fico toho pouze využil v kampani. Ale my Ukrajincům pomáháme, protože je to morálně správně, je to v souladu s chartou OSN, ale také jsme za to dostali mnohem více techniky i peněz od spojenců. Naopak se za poslední tři roky obranyschopnost Slovenska zvý­­šila více než za posledních třicet let.

Ukrajině musíme dále pomáhat, shodli se prezidenti V4 na Pražském hradě

Jak vám jako ministrovi obrany zkomplikovalo život, když Američané oznámili, že dodávka F-16 bude mít rok zpoždění? Byl to velký průšvih?

Bylo to těžké. Říkal jsem si OK, dodávku zpozdily objektivní faktory jako covid a nedostatek čipů, ale počítal jsem s tím, že Američané budou pod větším tlakem, protože budou muset z těch dvou miliard dolarů, které F-16 stály, zaplatit velkou pokutu. Ale diletantstvím vlády Roberta Fica se do smlouvy nedostalo žádné penále a Američané nebyli vůbec tlačeni, aby to urychlili. Snažili jsme se to řešit s vládou USA a dostali jsme jako kompenzaci slevu na nákup vrtulníků Viper. Namísto miliardy eur jsme za ně zaplatili jen 300 milionů.

Na summitu NATO v létě ve Vilniusu se dohodlo, že všechny alianční jednotky, které jsou kvůli ruské agresi na východním křídle, tedy i na Slovensku, se posílí. Myslíte, že nová slovenská vláda bude proti?

Pokud by se Ficova vláda rozhodla, že tuto jednotku zruší, tak by to bylo jasné snížení obranyschopnosti. Musím ale připomenout, že stejnou jednotku mají i Maďaři. Proto si myslím, že se nic měnit ne­­­­­bude a že se postupně bude i jednotka navyšovat. Velení po Češích přebírá Španělsko, které navýší počty jednotky o stovky vojáků.

České firmy budou vyrábět subdodávky pro slovenskou armádu a naopak.

Za vašeho ministrování slovenská armáda začala pořizovat švédské obrněnce CV-90 stejně jako ta česká. Se Švédy česká a slovenská strana jednaly dohromady. České ministerstvo to prezentovalo tak, že se díky tomu ušetřilo. Je to tak?

Je to jediný projekt za třicet let samostatnosti Česka i Slovenska na nákup vojenské techniky, který se dělal dohromady. Velký prostor pro úspory se dá najít ve společném výcviku, logistice a také v zapojení českých a slovenských firem.

České firmy budou vyrábět subdodávky pro slovenskou armádu a naopak. A ještě se jedná o další slevě, která byla domluvená už dopředu, pokud bude Česko i Slovensko jednat spolu.